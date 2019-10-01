Комітет Ради знизив поріг незаконного збагачення у законі Зеленського

Фото: Анастасія Красносільська (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поріг знижено з 15 до 12 тисяч неоподаткованих мінімумів

Антикорупційний комітет Верховної ради частково підтримав поправки до законопроекту президента Володимира Зеленського, якими може бути знижено поріг незаконного збагачення. Про це заявила голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, комітет 1 жовтня розглянув поправки до президентського проекту №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів".

"Щодо порогів, я хочу зауважити, я би погодилась із концепцією мінімального порогу, якби ми розглядали тільки один злочин - незаконне збагачення. Але в нас концепція розглядається з двох елементів: незаконне збагачення, за яке можна сісти в тюрму до 10 років, а також цивільна конфіскація. Логіка цього законопроекту в тому, щоб санкція від 5 до 10 років була застосована до насправді найбільших обсягів збагачення. При цьому на менші обсяги могла би бути застосована цивільна конфіскація. У той же час погоджуюсь, що було б не зле трохи зменшити поріг", - заявила голова комітету.

Так, комітет частково підтримав кілька поправок, у яких йшлося про зниження порогу незаконного збагачення до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Є пропозиція врахувати поправки 6,7,8,9 і 10 редакційно. Визначити, що відповідальність за незаконне збагачення як злочин настає у випадку набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на 12 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи. По цьому є підтримка. Зупиняємось на 12-ти тисячах. Вони враховані частково, тому що вони всі були про різний поріг", - заявила нардеп.

Нагадаємо, 11 вересня ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні. Документ підтримали 316 парламентаріїв.

Редакція документа в першому читанні передбачала доповнити Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту схвалити запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів.

Як писало РБК-Україна раніше, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.