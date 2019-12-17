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У комітеті Ради завершили підготовку Виборчого кодексу з пропозиціями президента

Новини » Політика     17.12.2019 - 11:20
У комітеті Ради завершили підготовку Виборчого кодексу з пропозиціями президента
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У документі враховані усі пропозиції президента, політичних партій та громадянського суспільства

Підкомітет з питань виборів завершив підготовку Виборчого кодексу з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Про це заявив голова комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко у своєму Facebook.

Нардеп також наголосив, що підгрупа депутатів працювала спільно з представниками Офісу президента, Центрвиборчкому та громадських організацій.

У комітеті Ради завершили підготовку Виборчого кодексу з пропозиціями президента

"На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії завершили розгляд пропозицій президента України до Виборчого кодексу України", - заявив Клочко.

"Спільно з ОП, ЦВК, депутатськими фракціями та групами, профільними громадськими організаціями та експертами з питань виборчого законодавства напрацювали узгоджений документ, в якому враховано усі пропозиції президента, а також політичних партій та громадянського суспільства", - додав він.

Нагадаємо, представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку грудня Верховна рада України відклала розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

Додамо також, заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура зазначав, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента буде прийнятий до кінця 2019 року.

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