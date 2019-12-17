Раді рекомендують схвалити Виборчий кодекс з пропозиціями президента

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендує Раді ухвалити відповідний законопроект №0978

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній раді схвалити Виборчий кодекс з пропозиціями президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Так, заступник голови комітету Аліна Загоруйко зазначила, що предметом розгляду та опрацювання у комітеті стали: увесь масив нормативного матеріалу проекту кодексу, чинне виборче законодавство України, закони про Центральну виборчу комісію (ЦВК) та Державний реєстр виборців (ДРВ), інші закони України на необхідність узгодження яких, або врахування положень яких вказував президент.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді, з огляду на врахування комітетом усіх пропозицій президента України, прийняти всі пропозиції президента до Виборчого кодексу України та прийняти Виборчий кодекс України в редакції комітету від 17 грудня 2019 року в цілому як закон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, підкомітет з питань виборів завершив підготовку Виборчого кодексу з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента в ВР Руслан Стефанчук заявив, що парламент розгляне Виборчий кодекс на цьому пленарному тижні.

Додамо, на початку грудня нардепи відклали розгляд Виборчого кодексу з пропозиціями президента Володимира Зеленського.

При цьому заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади Олександр Качура відзначав, що новий Виборчий кодекс із зауваженнями президента буде прийнятий до кінця 2019 року.