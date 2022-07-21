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Стало відомо, коли призначать нового генпрокурора

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Четвер 21 липня 2022 17:16
Стало відомо, коли призначать нового генпрокурора Фото: Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу" (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Нового генерального прокурора України призначать у найближчі 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію.

Він зазначив, що першим і найголовнішим завданням посадовця має стати призначення керівника САП, як цього вимагає президент Володимир Зеленський.

Тому Арахамія звертається до Конкурсної комісії з обрання керівника відомства із проханням завершити усі необхідні процедури у 10-денний строк, аби з цим питанням не було жодних затримок.

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Ірину Венедіктову з посади генпрокурора.

Виконуючим обов'язки генпрокурора став Олексій Симоненко. РБК-Україна писало, що про нього відомо.

Окрім цього, комісія визначила переможцем конкурсу на голову САП Олександра Клименка. Хто він такий - читайте у нашому матеріалі.

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Генпрокурор Давид Арахамія
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