Данілов про Баканова і Венедіктову: це не останнє звільнення
Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Getty Images)
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що звільнення генпрокурора та глави СБУ - це не останнє кадрове рішення президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова на 24 каналі.
"Давайте більш спокійно до цього відноситися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися" - зазначив Данілов.
Нагадаємо, рішенням Верховної ради України звільнені глава СБУ Іван Баканов та генпокурор Ірина Венедіктова.
Після указу президента про відсторонення від посди, Венедіктова зробила заяву, де прокоментувала рішення Зеленського.
Пізніше стало відомо, що колишня очільниця офісу генеральної прокуратури отримає нову дипломатичну посаду.