Данілов про Баканова і Венедіктову: це не останнє звільнення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова на 24 канал і.

"Давайте більш спокійно до цього відноситися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися" - зазначив Данілов.