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Рада звільнила Баканова

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 12:06
Рада звільнила Баканова Фото: Іван Баканов (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець, Валерія Поліщук

Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України. "За" проголосували 265 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

До цього СБУ опублікувало заяву Баканова з приводу його відсторонення з посади голови СБУ.

Він сказав, що не буде звітувати про досягнення.

"СБУ - не політична структура, а її голова - не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, що чимало знає про досягнення служби за останні три роки", - заявив Баканов.

При цьому він підкреслив, що за три роки, які він очолював СБУ, затримали та оголосили підозру куму Путіна Віктору Медведчуку, розслідувалися кримінальні справи, де фігурували топ-політики та лідери парламентських фракцій. Також були масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних держорганах.

"Так, не всі із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Разом з тим слід пам'ятати - складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами", – заявив колишній голова СБУ.

Що цьому передувало

Зазначимо, що 17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відсторонив Івана Баканова від посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора.

Згодом у своєму традиційному зверненні Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами РФ.

І вже наступного дня, 19 липня президент вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Варто відзначити, що перші заяви у ЗМІ щодо ймовірного звільнення Баканова звучали ще наприкінці червня. Тоді припускали, що його можуть відсторонити через низку військових невдач у Херсоні.

Що відомо про Баканова

Баканов Іван Геннадійович народився 2 травня 1975 року в м.Кривий Ріг Дніпропетровської області.

З 25 січня 2013 року - керівник ТОВ Квартал 95, а з 27 грудня 2013 року - керівник ТОВ Студія Квартал-95.

У президентській передвиборчій кампанії 2019 року Баканов був головою передвиборчого штабу Володимира Зеленського.

У травні 2019 року указом президента України Володимира Зеленського Іван Баканов спочатку був призначений першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Також призначений членом РНБО.

Згодом - став тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ, а вже 29 серпня 2019 року парламент призначив його головою Служби безпеки України.

З 2022 року став членом Ставки верховного Головнокомандувача.

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