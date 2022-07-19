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Верховна рада звільнила Венедиктову

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Київ, Вівторок 19 липня 2022 12:58
Верховна рада звільнила Венедиктову Фото: Генеральний прокурор Ірина Венедиктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада звільнила Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора України. Рішення підтримали 264 депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Передісторія

17 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що відсторонив Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора.

Після чого Зеленський пояснив, що укази щодо Баканова та Венедиктової пов'язані з масовими фактами державної зради колабораційної діяльності з боку співробітників органів СБУ та прокуратури.

Вже 19 липня глава держави вніс до Ради проект постанови про звільнення генерального прокурора Ірини Венедиктової.

Більше про причини усунення Баканова і Венедиктової читайте в матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський відсторонив Баканова і Венедиктову і що їм загрожує".

Що відомо про Венедиктову

Ірина Валентинівна Венедиктова народилася 21 вересня 1978 року в Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Вивчала курс Міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.

На парламентських виборах 2019 обрана народним депутатом від партії "Слуга народу", № 3 у списку. Голова Комітету з питань правової політики у Верховній раді IX скликання.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив Ірину Венедиктову тимчасово виконуючою обов'язки директора ДБР.

17 березня 2020 року Верховна рада схвалила призначення Ірини Венедиктової на посаду генерального прокурора. "За" проголосували 269 нардепів, "проти" - 38, "утрималися" - 47.

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