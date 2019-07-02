Зеленський просить Раду невідкладно розглянути звільнення Луценка та Клімкіна

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент також просить нардепів розглянути призначення Пристайка главою МЗС

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну раду невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка та міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє Офіс президента України у своєму Facebook.

Крім того, глава держави наполягає на розгляді нардепами призначення главою МЗС Вадима Пристайка.

"Президент України повторно звернувся до Верховної ради з проханням невідкладно розглянути подання про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка, а також звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначення на неї Вадима Пристайка", - сказано у повідомленні.

Так, вказані подання Зеленський вніс на розгляд парламенту 11 червня.

"З огляду на зазначене та відповідно до положень пунктів 12, 25 частини першої статті 85, пунктів 10, 11 частини першої статті 106 Конституції України прошу невідкладно розглянути вказані питання", - йдеться у листі до Ради від 1 липня.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що президент України Володимир Зеленський повторно попросить Верховну раду звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Так, 27 червня Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ у тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

У свою чергу Клімкін 1 липня заявив, що йде у відпустку. Глава МЗС повідомив, що своєю пропозицією про українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально ослабити позицію по окупованому Криму.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань забезпечення правоохоронної діяльності заявив, що в поданні президента немає підстав для звільнення Луценка.