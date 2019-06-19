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Комітет не зміг розглянути подання про звільнення Луценка

Новини » Політика    19.06.2019 - 16:03
Комітет не зміг розглянути подання про звільнення Луценка
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні комітету був відсутній кворум

Комітет парламенту з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не зміг розглянути подання президента України Володимира Зеленського про звільнення генерального прокурора Юрія Луценка. Про це заявив голова комітету Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що подання було подане з порушеннями.

"У зв’язку з тим, що підкомітет вважає, що немає підстав. Подання про звільнення генерального прокурора подано з порушеннями, немає висновку КДКП…Тому я хотів сьогодні запитати у комітету,  запропонувати, щоб ми це подання направили в Верховну раду без рішення комітету. Я думаю, щоб ми  відправили це подання у Раду, а Рада би визначалась. Або є багато шляхів. 150 підписів за недовіру йому, і він звільняється. На жаль, кворуму немає. Тому я не можу відкрити комітет", - заявив Кожем'якін.

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