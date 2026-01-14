ua en ru
У Трампа объявили начало второго этапа мирного плана по Газе

Вашингтон, Среда 14 января 2026 22:01
У Трампа объявили начало второго этапа мирного плана по Газе
Автор: Иван Носальский

США заявили о начале второго этапа 20-пунктного плана президента Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа. Речь о переходе к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в соцсети X.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о запуске второго этапа 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе - переходе от режима прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению", - написал Уиткофф.

Он уточнил, что в рамках второго этапа создается переходная технократическая палестинская администрация в Газе - Национальный комитет по управлению Газой (NCAG), а также начинается полная демилитаризация и восстановление Газы, прежде всего разоружение "несанкционированного персонала".

По словам Уиткоффа, США ожидают, что ХАМАС полностью выполнит свои обязательства, в том числе немедленно передаст Израилю последнее тело погибшего заложника. Если боевики не выполнят требование, для них будут "серьезные последствия".

Спецпредставитель также обратил внимание, что первый этап обеспечил беспрецедентную гуманитарную помощь, позволил сохранить режим прекращения огня, вернуть всех живых заложников и останки двадцати семи из двадцати восьми погибших заложников.

Уиткофф выразил признательность признательность Египту, Турции и Катару за их незаменимые посреднические усилия, благодаря которым стал возможен весь достигнутый прогресс.

Мирный план Трампа по Газе

Напомним, в конце сентября США представили 20-пунктный мирный план по прекращению войны между Израилем и ХАМАС, который предполагает немедленное прекращение боевых действий при согласии сторон, поэтапный отвод израильских войск и полный возврат всех заложников

План также предусматривает заморозку всех военных операций, амнистию для членов ХАМАС, согласных на разоружение, а также возможность безопасного выезда из Газы для желающих.

