Рада забрала мандат у нардепа от "Слуги народа"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Рада поддержала законопроект №15098 о сложении полномочий депутата Д.Володиной. "За" - 253", - сообщил Железняк.

В конце марта Дарья Володина написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий, и регламентный комитет поддержал ее заявление.

Отмечается, что Володина была избрана по партийному списку, поэтому вместо нее в парламент позже зайдет другой депутат.

Следующими кандидатами на мандат народного депутата являются профессор кафедры международного и европейского права Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Елена Киевец (№161) и директор ГО "Национальный офис интеллектуальной собственности" Богдан Моркляник (№162).

Что известно о Володиной

Во время учебы на экономическом факультете КНУ имени Тараса Шевченко она работала на телевидении. В 2016 году основала и возглавила агентство "PR Space", а также является владелицей компании "Iconic Creations" в Нью-Йорке (США).

В 2017 году занимала должность репутационного менеджера песенного конкурса "Евровидение", который проходил в Украине.

В 2018 году Дарья Володина была избрана в комитет по противодействию коррупции в Киевской области, а также выдвигалась кандидатом в Совет общественного контроля при НАБУ.

В 2019 году ее избрали народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (№65 в списке) как беспартийную. С 10 ноября 2019 года она входит в состав Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.