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В Раді пояснили, чому закон про ринок землі запрацює лише наприкінці 2020 року 

Новини » Політика     21.12.2019 - 01:15
В Раді пояснили, чому закон про ринок землі запрацює лише наприкінці 2020 року 
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна / Віталій Носач)

Парламенту доведеться розглянути додаткові законопроекти для запуску земельного ринку

Для запуску ринку землі українському парламенту необхідно ухвалити ще низку документів. Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

Спікер Ради уточнив, що прийняття закону про обіг землі є лише частиною запровадження земельної реформи. За його словами, Рада впродовж наступного року матиме ухвалити низку законопроектів, які зможуть врегулювати усі земельні питання для функціонування ринку.

"Треба привести до ладу реєстри. Ми знаємо про рейдерські схеми... Треба захистити власників землі так само від того, що відбуваються рейдерські захоплення. Потрібно розібратися з тією землею, яка є державною, а фактично обробляється іноді за корупційними механізмами. Це теж правда. Це перелік питань, які треба буде вирішити. Якщо ми говоримо про прийняття цього закону, це не означає, що після його прийняття, він почне працювати. Він почне працювати лише наприкінці 2020 року. Треба допрацювати ще багато реформ. На це відведено час", - заявив Разумков.

Нагадаємо, за словами спікера Ради Разумкова, обсяг землі для продажу в одні руки може скласти менше 10 тисяч гектарів. Також обговорюють і варіанти більш суттєвого зменшення, проте він не уточнив цифр.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков назвав терміни, коли комітет завершить розгляд правок до законопроекту про земельну реформу. Він дав комітету доручення завершити цей процес до 10 січня 2020 року.

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