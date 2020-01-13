В Раді презентували кінцеву версію законопроекту про ринок землі

Фото: голова комітету Микола Сольський (РБК-Україна)

Зокрема, пояснили, хто може бути учасником ринку

В аграрному комітеті презентували кінцеву версію законопроекту про ринок землі . Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики Микола Сольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у кінцевій версії йдеться про те, що учасниками ринку можуть бути тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які засновані напряму громадянами України, держава та місцева громада.

Він також наголосив, що у законопроекті до другого читання враховано, що допуск іноземців можливий лише після прийняття такого рішення на референдумі.

"Разом з тим, було багато правок, які додатково доповнюють ті обмеження щодо осіб, які можуть придбати землю. Зокрема, це такі категорії громадян та юросіб. По-перше, коли ми говоримо про обмеження, то навіть за умови референдуму забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці або юридичні особи, засновані іноземними громадянами з землями сільськогосподарського призначення - в 50-ти кілометровій зоні", - додав він

Голова комітету також наголосив, що у допрацьованому до другого читання законопроекті про ринок землі навіть при умові проведення референдума забороняється купувати землю юрособам, учасниками яких є громадяни держави агресора.

"Крім того, навіть при умові проведення референдуму забороняється юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора чи інші держави, в яких неможливо встановити кінцевого бенефіциара, чи якщо вони зареєстровані в офшорних зонах; членам терористичних організацій, фізичним особам, стосовно яких застосовані санкції, - наголосив Сольський.

Нагадаємо, комітет з питань аграрної та земельної політики на засіданні 28 грудня 2019 року рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.