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У центрі Києва учасники протесту проти ринку землі перекрили вулиці

Новини » Надзвичайні події     14.01.2020 - 12:34
У центрі Києва учасники протесту проти ринку землі перекрили вулиці
Фото з місця подій (РБК-Україна)

Учасники акції протестують проти відкриття ринку землі

Противники відкриття ринку землі відновили демонстрації в урядовому кварталі з вимогою не допустити прийняття законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Демонстранти блокують ряд автомобільних доріг у центрі Києва. Зокрема, на вулиці Грушевського рух повністю перекрито в напрямку урядового кварталу. Також протестувальники перекрили рух на перетин вулиці Лаврській і Цитадельної, перехресті вулиць Липської та Інститутської. Учасники акції постійно ходять по пішохідному переходу.

Мітингувальники також перекрили дорогу біля стадіону їм. Валерія Лобановського.

В поліції Києва повідомили, що силовики патрулюють в урядовому кварталі в посиленому режимі у зв'язку з проведенням мітингів. Зокрема, на місці працюють працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

Фото з місця подій (РБК-Україна)

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної ради на акції проти відкриття ринку землі у зіткненнях постраждали десятки людей. Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою розпочався після того, як група людей почала перфораторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети.

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