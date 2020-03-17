Рабінович: питання земельної реформи знято з порядку денного, і в цьому заслуга ОПЗЖ

Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Разом з тим Рабінович запевнив, що його фракція буде підтримувати закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом

Розгляд законопроекту про відкриття ринку землі зняли з порядку денного Верховної ради, в тому числі завдяки зусиллям "Опозиційної платформи - За життя". Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат, співголова фракції Вадим Рабінович.

"Ми всю ніч просиділи на нараді з прем'єр-міністром, з представниками і головою Офісу президента. І не дарма - результат є, і я дуже ним задоволений: ще вчора влада говорила, що "Рада працює", "землю продаємо", а вже сьогодні Рада не працює, і землю ми не продаємо", - заявив Рабінович.

Разом з тим Вадим Рабінович запевнив, що його фракція підтримала і буде підтримувати закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

"Ми також підтримаємо будь-які закони, які спрямовані на полегшення життя людей під час епідемії. Ми доведемо до кінця питання, що стосуються зняття податкового тягаря та оплати комунальних платежів", - додав нардеп.

Крім того, політик назвав сьогоднішню ситуацію "непростою" і закликав "не панікувати".

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" пояснили, коли продовжать розгляд законопроекту про відкриття ринку землі. За словами першого Олександр Корнієнко, продовжать розглядати законопроект на найближчому пленарному засіданні, а не на позачерговому.

Раніше очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, 17 березня парламентарі на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР.