ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: питання земельної реформи знято з порядку денного, і в цьому заслуга ОПЗЖ

Новини » Політика     17.03.2020 - 14:32
Рабінович: питання земельної реформи знято з порядку денного, і в цьому заслуга ОПЗЖ
Фото: Вадим Рабінович (zagitty.com.ua)

Разом з тим Рабінович запевнив, що його фракція буде підтримувати закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом

Розгляд законопроекту про відкриття ринку землі зняли з порядку денного Верховної ради, в тому числі завдяки зусиллям "Опозиційної платформи - За життя". Про це в коментарі журналістам заявив народний депутат, співголова фракції Вадим Рабінович.

"Ми всю ніч просиділи на нараді з прем'єр-міністром, з представниками і головою Офісу президента. І не дарма - результат є, і я дуже ним задоволений: ще вчора влада говорила, що "Рада працює", "землю продаємо", а вже сьогодні Рада не працює, і землю ми не продаємо", - заявив Рабінович.

Разом з тим Вадим Рабінович запевнив, що його фракція підтримала і буде підтримувати закони, спрямовані на боротьбу з коронавірусом.

"Ми також підтримаємо будь-які закони, які спрямовані на полегшення життя людей під час епідемії. Ми доведемо до кінця питання, що стосуються зняття податкового тягаря та оплати комунальних платежів", - додав нардеп.

Крім того, політик назвав сьогоднішню ситуацію "непростою" і закликав "не панікувати".

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" пояснили, коли продовжать розгляд законопроекту про відкриття ринку землі. За словами першого Олександр Корнієнко, продовжать розглядати законопроект на найближчому пленарному засіданні, а не на позачерговому.

Раніше очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, 17 березня парламентарі на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавірусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР.

Зеленський змінив склад Координаційної ради по боротьбі з коронавірусом Удар по економіці: як карантин позначиться на роботі бізнесу в Україні
Новини України РабіновичкарантинРынок землиКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся