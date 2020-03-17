Рабинович: вопрос земреформы снят с повестки дня, и в этом заслуга ОПЗЖ

Фото: Вадим Рабинович (zagitty.com.ua)

Вместе с тем Рабинович заверил, что его фракция будет поддерживать законы, направленные на борьбу с коронавирусом

Рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли сняли с повестки дня Верховной рады, в том числе благодаря усилиям "Оппозиционной платформы - За життя". Об этом в комментариях журналистам заявил народный депутат, сопредседатель фракции Вадим Рабинович.

"Мы всю ночь просидели на совещании с премьер-министром, с представителями и главой Офиса президента. И не зря - результат есть и я очень ним доволен: еще вчера власть говорила, что "Рада работает", "землю продаем", а уже сегодня Рада не работает, и землю мы не продаем", - заявил Рабинович.

Вместе с тем Вадим Рабинович заверил, что его фракция поддержала и будет поддерживать законы, направленные на борьбу с коронавирусом.

"Мы также поддержим любые законы, которые направлены на облегчение жизни людей во время эпидемии. Мы доведем до конца вопросы, касающиеся снятия налогового бремени и оплаты коммунальных платежей", - добавил народный депутат.

Кроме того, политик назвал сегодняшнюю ситуацию "непростой" и призвал "не паниковать".

Напомним, ранее в "Слуге народа" объяснили, когда продолжат рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли. По словам первого Александр Корниенко, законопроект продолжат рассматривать на ближайшем пленарном заседании, а не на внеочередном.

Ранее ожидалось, что парламент может завершить рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли в четверг, 19 марта.

Отметим, 17 марта нардепы на внеочередном заседании Верховной рады по вопросам противодействия коронавирусу проголосовали за работу парламента исключительно в комитетах до 3 апреля. В частности, парламентарии одобрили два проекта постановления. Ими предусматриваются изменения в календарный план проведения третьей сессии ВР.