Смог у Києві не пов'язаний з пожежею в Чорнобильській зоні, - ДСНС

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Забруднення повітря пов'язано з пиловою бурею і пожежею в Житомирській області

Продукти горіння в результаті пожеж у Чорнобильській зоні не могли потрапити на територію Киева, де спостерігається забруднення повітря. Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, смог, який спостерігався вчора в Києві, пов'язаний з пиловою бурею і пожежею в Житомирській області.

"Напрям вітру - північно-західне, а значить ті продукти горіння, які були в зоні відчуження - не могли потрапити до Києва, а вчорашні проблеми пов'язані з пиловою бурею і переміщенням продуктів горіння (відчуваються також і сьогодні вранці) з Житомирської області", - повідомив вони.

Також синоптик зазначив, що радіаційний фон за межами Зони відчуження практично не змінився.

"Зазначено мікроскопічне збільшення концентрації цезію-137, а рівень гамма-фону, як у Зоні відчуження, так і за її межами практично не змінився", - розповів Кульбіда.

У ДСНС повідомили, що у зв'язку з процесами, які спостерігаються останні дні, люди можуть відчувати певний дискомфорт, тому рекомендується обмежити своє перебування на вулиці, особливо в ранковий час.

"У другій половині дня, в результаті прогрівання підстилаючої поверхні, підвищується температура повітря і починається перемішування повітряних мас, яка зменшує концентрацію шкідливих речовин у повітрі", - зазначив синоптик.

Раніше повідомлялося, що рівень забруднення повітря в Києві з-за диму від лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження може зменшитися вже до ранку 18 квітня.

Також РБК-Україна писало, що через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 380.