Київ накрила пилова буря: стала відома причина

Ілюстративне фото (flickr)

Таке погодне явище у столиці зумовлене утворення значної кількості пилу через тривалу відсутність опадів

Пилова буря у Києві сталася внаслідок сильного вітру та відсутності звичної норми опадів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що таке погодне явище у столиці зумовлене змінами клімату.

"Безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок - повітряна ерозія грунтів, зниження рівня грунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер", - пояснили у КМДА.

Столична влада закликала жителів Києва, що опинилися під час негоди на вулиці, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач та дерев.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через сильний вітер впала частина тимчасових конструкцій риштувань Подільського мосту. Конструкції мосту залишились неушкодженими, ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що внаслідок негоди на під’їзді до Києва зіткнулись чотири вантажівки і два легкових автомобілі. За даними патрульної поліції, у ДТП загинули люди. Правоохоронці закликали пішоходів без нагальної потреби не виходити на вулицю.