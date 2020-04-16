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Дим від пожеж у Чорнобилі прийшов до Києва, жителів просять не виходити на вулицю

Новини » Надзвичайні події     16.04.2020 - 22:27
Дим від пожеж у Чорнобилі прийшов до Києва, жителів просять не виходити на вулицю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Причина задимленості - пожежі у Житомирській області та Чорнобильській зоні

У Києві у повітрі зафіксовані продукти горіння внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Киян просять зачинити вікна та не виходити на вулицю.

"У столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Причиною цього є пожежі у Житомирській області і зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також північно-західний вітер", - повідомили у КМДА.

Враховуючи ситуацію, фахівці закликають:

  • обмежити перебування на відкритому повітрі;
  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  • ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
  • проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  • збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих, зокрема рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

У КМДА також повідомили, що заміри повітря проводилися о 21:30. На той момент радіаційний фон в Києві був в межах норми.

Нагадаємо, сьогодні Києвом та околицями пронеслася пилова буря. Через негоду в столиці обвалилася тимчасова конструкція Подільського моста, за день було госпіталізовано п'ять чоловік. Крім того, під Києвом через пилову бурю в ДТП зіткнулися чотири вантажівки і два легкових автомобіля, є загиблі і поранені.

Також РБК-Україна повідомляло про масштабну пожежу в Житомирській області. Там вогонь вже наближається до села Рудня.

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