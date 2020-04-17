Не відкривати вікна і залишатися вдома: МОЗ дав поради у зв'язку зі смогом в Києві

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Жителям Києва рекомендують не виходити з дому

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації громадянам у зв'язку з сильним смогом в Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, кияни повинні більше часу залишатися вдома, а також не відкривати вікна і робити вологе прибирання приміщень.

"За інформацією ДСНС смог - наслідок спалювання сухої трави та сміття на території приватних домогосподарств. Важливо, що за повідомленням ДСНС, хімічної та радіологічної загрози це явище не несе. Радіологічний фон по місту Київ в межах норми. Але є кілька рад по зможу. Адже дим в повітрі може викликати утруднення дихання, подразнення очей. Тому Моз радить якомога більше часу проводити вдома, не виходити на вулицю. Пити більше рідини до 2-3 літрів на добу. Максимально не відкривати вікна будинку. Проводити вологе прибирання приміщень", - заявив Степанов.

Раніше в Державно службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози.

Також повідомлялося, що через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.