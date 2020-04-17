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Забруднення повітря в Києві: хімічної та радіологічної загрози явище не несе

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 08:43
Забруднення повітря в Києві: хімічної та радіологічної загрози явище не несе
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми

Через пожежу в Чорнобилі утворилися сприятливі умови для поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва, але воно не несе хімічної та радіологічної загрози. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації.

Як зазначається, радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ - 0,012 мР/год, Київська область - в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м.

У ДСНС повідомляють, що через загорання трав’яного настилу та лісової підстилки у Вишгородському, Іванківському районах, на території Ірпінської зони, міста Києва та Київської області, а також на території Житомирської області сталось поширення продуктів горіння у повітрі на території міста Києва.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні знову спалахнули лісові пожежі. Причиною нового спалаху став сильний вітер. Зараз рятувальники намагаються запобігти поширенню пожежі.

РБК-Україна писало, що у Києві у повітрі зафіксовані продукти горіння внаслідок пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирській області. Киян просять зачинити вікна та не виходити на вулицю. Також раніше у МОЗ закликали людей не виходити з дому.

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