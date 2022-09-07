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США готують план підтримки української армії у довгостроковій перспективі, - CNN

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США, Середа 07 вересня 2022 15:55
США готують план підтримки української армії у довгостроковій перспективі, - CNN Фото: США готують план підтримки української армії у довгостроковій перспективі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Пентагон готує детальний аналіз і розробляє план підтримки української армії у середньо- та довгостроковій перспективі, у тому числі після закінчення війни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами трьох чиновників зі сфери оборони, цю місію очолює голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Повідомляється, що процес знаходиться на ранній стадії, і високопоставлений чиновник оборони сказав, що він дивиться на "майбутнє українських сил", щоб відповісти на ключові запитання про те, "що має сенс?" і "що ми хочемо, щоб Україна мала в середньостроковій і довгостроковій перспективі?" з точки зору військової підтримки. США зосереджені на наступних п’яти роках після закінчення війни Росії проти України.

Зазначено, що аналіз проводиться спільно з українцями, і якщо його схвалить президент США Джо Байден, він може призвести до років майбутніх продажів зброї та створення довгострокової програми військової підготовки США. Він буде представлений Києву як оцінка, але надасть чітку дорожню карту, яка показуватиме думку США щодо розвитку української армії.

Очікується, що аналіз буде готовий протягом одного чи двух місяців. При чому така підтримка буде постійно розвиватися протягом наступних кількох місяців у міру зміни поля бою та просування українських сил.

Початкові зусилля можуть призвести до рекомендацій щодо зброї та підготовки залежно від військової стратегії, яку схвалить Україна. Зрештою, це може продовжити участь США та їхніх союзників у допомозі Україні на роки вперед через довгострокові багаторічні контракти на озброєння, які можуть бути завершені навіть до кінця першого терміну Байдена.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена запросила у Конгресу виділити майже 12 млрд доларів для України.

До того ж, США готують черговий пакет військової допомоги для України.

До цього Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

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