Міністр оборони США анонсував наступне засідання у форматі "Рамштайн"

В Міністерстві оборони США анонсували наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Мені приємно оголосити, що в наступні кілька тижнів США у координації з НАТО проведуть чергову сесію Контактної групи для того, щоб міністри оборони обговорили питання досягнень в ОПК для майбутнього оборони України", - заявив Остін.

Водночас міністр оборони США не вточнив, у якому саме форматі відбудеться зустріч.