Байден сьогодні обговорить з союзниками подальшу допомогу Україні, - Bloomberg

У четвер, 8 вересня, президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе нараду у відеоформаті з союзниками з приводу подальших кроків на підтримку України проти вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Байден проведе зустріч з кількома учасниками, включаючи лідерів G7, НАТО і Європейського Союзу.

За словами одного з джерел видання, Байден відроджує відеоформат зустрічі, який використовувався в перші місяці війни. Байден прагне зберегти єдність у підтримці України.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні в четвер під час п'ятої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Навіщо очікувати від нової зустрічі міністрів оборони по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.