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Українські військові вміло використовують HIMARS: вражено понад 400 цілей, - Пентагон

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Четвер 08 вересня 2022 18:11
Українські військові вміло використовують HIMARS: вражено понад 400 цілей, - Пентагон Фото: голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Збройні сили України вразили вже понад 400 цілей з реактивних артилерійських систем HIMARS.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі у ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі "Рамштайн".

Він зазначив, що США бачать реальні здобутки в тому, як українські військові використовують поставлені системи.

"Наприклад, українці вразили понад 400 цілей з HIMARS. Це створило напруження в каналах постачання російських військових, зменшило їхню бойову спроможність. Були ліквідовані російські командні центри. У них є складності з тим, щоб замінити втрачене в бою", - сказав Міллі.

Нагадаємо, сьогодні проходить п'ята зустріч союзників України на авіабазі "Рамштайн".

Окрім того, став відомий склад нового пакету допомоги Україні від США на 675 млн доларів. Зокерма, туди увійдуть боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, гаубиці та протитанкові системи.

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