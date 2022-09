Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.

I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for Defence Procurement Agency.

BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek