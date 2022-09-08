Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці
Міністр оборони України Олексій Резнікова та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися на авіабазі Рамштайн. Провели продуктивні переговори.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.
"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.
Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.
I had a very productive & inspiring meeting with @jensstoltenberg at @RamsteinAirBase @NATO plans to organize a training based on NSPA standards for Defence Procurement Agency.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 8, 2022
BTW on the photo is fragment of a russian Kalibr cruise missile which targeted Kyiv. pic.twitter.com/SxksxgOCek
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.
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