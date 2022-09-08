ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці

Новость на русском →
Четвер 08 вересня 2022 17:33
Резніков зустрівся з Столтенбергом на авіабазі Рамштайн: перші подробиці Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони України Олексій Резнікова та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрілися на авіабазі Рамштайн. Провели продуктивні переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Резнікова.

"У мене була дуже продуктивна і надихаюча зустріч зі Столтенбергом на авіабазі Рамштайн. НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для української Агенції з оборонних закупівель", - пише Резніков.

Також міністр оборони України оприлюднив фотографію на якій Столтенберг тримає фрагмент російської крилатої ракети "Калібр", яка була націлена на Київ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва. Видання розкривало усі подробиці зустрічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
Контрнаступ ЗСУ: наші бійці повернули вже 700 квадратних кілометрів на двох напрямках
DAILY
Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна Полон у бурятів та допити в ФСБ: історія фермера з села біля Високопілля