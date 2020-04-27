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У Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту: вимагають відкрити ринки

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:15
У Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту: вимагають відкрити ринки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підприємці наполягають на відкритті торгових місць

У Полтаві та Чернівцях підприємці вийшли на акції протесту з вимогою відновити роботу ринків і торговельних місць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що в Полтаві організували автопробіг від ТРЦ "Екватор" до міськради, де продовжили мітинг з вимогою відновити роботу ринків.

Також з вимогою відкрити ринки вийшли працівники Калинівського ринку в Чернівцях. Вони наполягають на відновленні роботи продуктових ринків у період карантину.

Раніше РБК-Україна писало, що Львов, Дніпро та Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин в Україні і дозволити роботу продуктових ринків.

Також повідомлялося, що в Київській міській державній адміністрації анонсували свій план виходу з карантину. За словами мера Києва Віталія Кличка, у столичної влади є зауваження до запропонованого плану Кабінету міністрів щодо виходу з карантину.

Крім цього карантин можуть зняти в Житомирській області. Як зазначив голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.), якщо динаміка буде такою, як зараз, і після травневих свят не буде нового спалаху, то з 12 травня почнуть знімати карантинні обмеження.

Зазначимо, раніше Кабмін представив план виходу з карантину, який планую запустити з 11 травня. Відповідний план складається з 5 етапів, запуск кожного з яких планується з інтервалом в 10 днів при певних умовах.

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