На Закарпатті перекривали трасу з вимогою відкрити ринки

Фото: протести в Хусті (mukachevo.net)

Малий бізнес вимагав відкрити ринки в Хусті

У Хусті Закарпатської області представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що підприємці влаштували акцію на трасі Мукачево - Рогатин, перекривши рух. Протестувальники вимагали скасувати рішення міської ради про закриття підприємств торгівлі.

У поліції уточнили, що акція пройшла без порушень порядку, а дорога повністю не перекривалася. На даний момент акція завершилася і дорогу розблокували.

Опубліковано Vladislav Yurishko Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. За його словами, на сьогодні готується рішення, яке дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Очікується, що ринки частково почнуть відкриватися вже в кінці цього тижня або на початку наступного. На першому етапі будуть відкриватися криті продовольчі ринки.