ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Закарпатті перекривали трасу з вимогою відкрити ринки

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 14:44
На Закарпатті перекривали трасу з вимогою відкрити ринки
Фото: протести в Хусті (mukachevo.net)

Малий бізнес вимагав відкрити ринки в Хусті

У Хусті Закарпатської області представники малого бізнесу вимагали відновити роботу закритих на час карантину в Україні продуктових ринків. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що підприємці влаштували акцію на трасі Мукачево - Рогатин, перекривши рух. Протестувальники вимагали скасувати рішення міської ради про закриття підприємств торгівлі.

У поліції уточнили, що акція пройшла без порушень порядку, а дорога повністю не перекривалася. На даний момент акція завершилася і дорогу розблокували.

Опубліковано Vladislav Yurishko Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. За його словами, на сьогодні готується рішення, яке дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Очікується, що ринки частково почнуть відкриватися вже в кінці цього тижня або на початку наступного. На першому етапі будуть відкриватися криті продовольчі ринки.

Протести підприємців і прохання відкрити ринки: як почався сьомий тиждень карантину
Новини України рынокпротесткарантин
News
On Top