У Чернівцях після протестів дозволили роботу продуктових ринків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00

В Чернівцях, попри карантин, дозволили роботу продуктових ринків. Про це повідомляє інформаційне агентство "АСС".

Як повідомляється, після масових протестів підприємців під стінами Чернівецької ОДА, члени виконавчого комітету міської ради на позачерговому засіданні вирішили дозволити працювати ринків міста. За таке рішення проголосували усі члени виконавчого комітету, включаючи мер Чернівців Олексієм Каспруком.

Проект рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 06:00 наступного дня.

Зобов'язання щодо дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм. Зокрема, наявність масок, окулярів і рукавичок. Також ця вимога поширюється і на відвідувачів, які обов'язково повинні знаходитися на ринках в масках.

Крім того, члени виконкому вирішили звернутися до Кабміну з проханням дозволити роботу чернівецьких ринків та визначити порядок торгівлі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм. За його словами, на сьогодні готується рішення, яке дозволить відкрити близько 280 ринків по всій країні, однак даний перелік може бути розширений, якщо інші ринки зможуть забезпечити належне дотримання санітарних норм.

Крім того, ринки частково почнуть відкриватися вже в кінці цього тижня або на початку наступного. На першому етапі будуть відкриватися криті продовольчі ринки.