Львів, Дніпро та Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин і відкрити ринки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мери міст просять дозволити роботу малого і середнього бізнесу

Львів, Дніпро та Івано-Франківськ просять пом'якшити карантин в Україні і дозволити роботу продуктових ринків. Відповідні звернення місцевої влади з'явилися в Facebook та розповсюджують прес-служби.

Зокрема, мер Львова Андрій Садовий просить дозволити роботу ринків.

"У Львові з початку карантину були жорсткі правила: порушуєш - закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей", - зазначив він.

У той же час мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у своєму Facebook просить уряд пом'якшити карантин і дозволити роботу малого і середнього бізнесу.

"Звертаюся до уряду і президента - час переглянути вимоги і дозволити ряду бізнесу працювати і у Франківську, і в Україні, оскільки від цього залежить життєдіяльність країни і міста", - зазначив він і підкреслив, що ситуація з коронавірусом в місті "гарна".

Крім того, голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник заявив, що малий бізнес потрібно відкривати якомога швидше.

"Малий бізнес треба відкривати якомога швидше. Через карантин у людей закінчилися гроші. Ми визначимо режим роботи, який міг би бути сумісним з режимом карантину - дотримання дистанції в торгових приміщеннях, захисні засоби та інше", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області аграрії перекривали дорогу через закриття ринків.

Крім того, минулого тижня аналогічні протести пройшли в Мелітополі.