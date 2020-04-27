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Ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 13:49
Ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За порушення вимог ринки будуть закривати на конкретний період

Через карантин в Україні продуктові ринки зможуть працювати з дотриманням жорстких санітарних норм, а за їх порушення буде встановлена відповідальність. Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в середу Кабмін розгляне питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків.

"Це стало можливим завдяки тому, що МОЗ та Мінекономіки розробили чіткі критерії роботи і алгоритм контролю. Мова йде про відкриття більш ніж 280 продовольчих ринків по всій території України, які зможуть функціонувати з дотриманням жорстких санітарних норм. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр додав, що за порушення вимог буде встановлено відповідальність, аж до закриття ринків на певний період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже до кінця тижня в Україні можуть відкрити продуктові ринки. При цьому президент Володимир Зеленський наполягає на чітких правилах роботи для цих ринків.

Протести підприємців і прохання відкрити ринки: як почався сьомий тиждень карантину
Новини України рыноккарантинДенис Шмигаль
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