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Путину доложили о письме Зеленского

11:31 05.06.2026 Пт
2 мин
Есть ли у Москвы официальные каналы общения с Киевом?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российскому диктатору Владимиру Путину доложили о письме президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"У России нет официальных каналов общения с Украиной", - прокомментировал он передачу письма Зеленского.

Читайте также: Зачем Зеленский написал письмо Путину: детали от источника РБК-Украина

Вечером 4 июня на сайте Офиса президента обнародовали открытое письмо Владимира Зеленского к российскому диктатору. В обращении глава государства предложил провести личную встречу на территории третьей страны для обсуждения путей достижения длительного мира.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова объявить прекращение огня на период переговоров. Кроме того, Киев инициирует обмен пленными по формуле "всех на всех", что, по словам президента, может стать важным шагом к завершению войны.

В Кремле сообщили, что уже ознакомились с письмом Зеленского, однако самому Путину его пока не передали. Также там прокомментировали возможный формат и место встречи с украинским президентом.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя письмо Зеленского к Путину, заявил, что положительно оценивает сам факт обсуждения потенциальной встречи сторон. Он добавил, что Соединенные Штаты приложили значительные усилия, чтобы создать условия для такого диалога.

Подробнее о содержании письма Зеленского - в отдельном материале РБК-Украина.

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