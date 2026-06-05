Путіну доповіли про лист Зеленського

"У Росії немає офіційних каналів спілкування з Україною", - прокоментував він передачу листа Зеленського.

Увечері 4 червня на сайті Офісу президента оприлюднили відкритий лист Володимира Зеленського до російського диктатора. У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни для обговорення шляхів досягнення тривалого миру.

Зеленський наголосив, що Україна готова оголосити припинення вогню на період перемовин. Крім того, Київ ініціює обмін полоненими за формулою "всіх на всіх", що, за словами президента, може стати важливим кроком до завершення війни.

У Кремлі повідомили, що вже ознайомилися з листом Зеленського, однак самому Путіну його поки не передали. Також там прокоментували можливий формат і місце зустрічі з українським президентом.