Путинский "подкупщик" Трампа прибыл на переговоры с США в Женеве

Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев прилетел в Женеву. Там у него должны состоятся переговоры с американскими чиновниками.

Российские пропагандистские издания пишут, что Дмитриев в 16:25 (17:25 по киевскому времени) прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной. 

Ожидается, что переговоры россиян с американцами будут двусторонними. 

Более подробных деталей о переговорах пока нет. 

Дмитриев пытается подкупить Трампа

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества на 12 трлн долларов. 

После этого спецпредставитель РФ утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов оценивается в 14 триллионов долларов.

Недавно Bloomberg писало о том, что Россия пытается задобрить американского лидера. Для этого Кремль разработал стратегию экономического сближения с администрацией Дональда Трампа, предусматривающую радикальный пересмотр финансовой политики РФ.

Согласно внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении издания, Москва предлагает США пакет из семи пунктов общего интереса, ключевым из которых является возвращение России в долларовую систему расчетов.

