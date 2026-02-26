Путинский "подкупщик" Трампа прибыл на переговоры с США в Женеве

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев прилетел в Женеву. Там у него должны состоятся переговоры с американскими чиновниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Российские пропагандистские издания пишут, что Дмитриев в 16:25 (17:25 по киевскому времени) прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной.
Ожидается, что переговоры россиян с американцами будут двусторонними.
Более подробных деталей о переговорах пока нет.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества на 12 трлн долларов.
После этого спецпредставитель РФ утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов оценивается в 14 триллионов долларов.
Недавно Bloomberg писало о том, что Россия пытается задобрить американского лидера. Для этого Кремль разработал стратегию экономического сближения с администрацией Дональда Трампа, предусматривающую радикальный пересмотр финансовой политики РФ.
Согласно внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении издания, Москва предлагает США пакет из семи пунктов общего интереса, ключевым из которых является возвращение России в долларовую систему расчетов.