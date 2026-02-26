Путінський "підкупник" Трампа прибув на переговори зі США в Женеві

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв прилетів до Женеви. Там у нього мають відбутися переговори з американськими чиновниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Читайте також: Зустріч України і США в Женеві: Умеров розкрив склад делегації і головні теми
Російські пропагандистські видання пишуть, що Дмитрієв о 16:25 (17:25 за київським часом) прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де відбувалися переговори між США та Україною.
Очікується, що переговори росіян з американцями будуть двосторонніми.
Більш докладних деталей про переговори поки що немає.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва на 12 трлн доларів.
Після цього спецпредставник РФ стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів оцінюють у 14 трильйонів доларів.
Нещодавно Bloomberg писало про те, що Росія намагається задобрити американського лідера. Для цього Кремль розробив стратегію економічного зближення з адміністрацією Дональда Трампа, що передбачає радикальний перегляд фінансової політики РФ.
Згідно з внутрішнім документом, що опинився в розпорядженні видання, Москва пропонує США пакет із семи пунктів спільного інтересу, головним із яких є повернення Росії в доларову систему розрахунків.