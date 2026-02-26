Путінський "підкупник" Трампа прибув на переговори зі США в Женеві

Російські пропагандистські видання пишуть, що Дмитрієв о 16:25 (17:25 за київським часом) прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де відбувалися переговори між США та Україною.

Очікується, що переговори росіян з американцями будуть двосторонніми.

Більш докладних деталей про переговори поки що немає.

Дмитрієв намагається підкупити Трампа

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва на 12 трлн доларів.

Після цього спецпредставник РФ стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів оцінюють у 14 трильйонів доларів.