Путинский "подкупщик" Трампа прибыл на переговоры с США в Женеве

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев прилетел в Женеву. Там у него должны состоятся переговоры с американскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Российские пропагандистские издания пишут, что Дмитриев в 16:25 (17:25 по киевскому времени) прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной.

Ожидается, что переговоры россиян с американцами будут двусторонними.

Более подробных деталей о переговорах пока нет.

Дмитриев пытается подкупить Трампа

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества на 12 трлн долларов.

После этого спецпредставитель РФ утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов оценивается в 14 триллионов долларов.