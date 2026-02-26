ua en ru
Чт, 26 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путинский "подкупщик" Трампа прибыл на переговоры с США в Женеве

Женева, Четверг 26 февраля 2026 18:40
UA EN RU
Путинский "подкупщик" Трампа прибыл на переговоры с США в Женеве Фото: Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев прилетел в Женеву. Там у него должны состоятся переговоры с американскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Встреча Украины и США в Женеве: Умеров раскрыл состав делегации и главные темы

Российские пропагандистские издания пишут, что Дмитриев в 16:25 (17:25 по киевскому времени) прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной.

Ожидается, что переговоры россиян с американцами будут двусторонними.

Более подробных деталей о переговорах пока нет.

Дмитриев пытается подкупить Трампа

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Дмитриев предложил США пакет экономического сотрудничества на 12 трлн долларов.

После этого спецпредставитель РФ утверждал, что американский бизнес якобы потерял более 300 млрд долларов из-за антироссийских санкций, а потенциал совместных проектов оценивается в 14 триллионов долларов.

Недавно Bloomberg писало о том, что Россия пытается задобрить американского лидера. Для этого Кремль разработал стратегию экономического сближения с администрацией Дональда Трампа, предусматривающую радикальный пересмотр финансовой политики РФ.

Согласно внутреннему документу, оказавшемуся в распоряжении издания, Москва предлагает США пакет из семи пунктов общего интереса, ключевым из которых является возвращение России в долларовую систему расчетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Женева Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше