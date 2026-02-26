ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Путінський "підкупник" Трампа прибув на переговори зі США в Женеві

Женева, Четвер 26 лютого 2026 18:40
UA EN RU
Путінський "підкупник" Трампа прибув на переговори зі США в Женеві Фото: Кирило Дмитрієв, спецпредставник Кремля (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв прилетів до Женеви. Там у нього мають відбутися переговори з американськими чиновниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Читайте також: Зустріч України і США в Женеві: Умеров розкрив склад делегації і головні теми

Російські пропагандистські видання пишуть, що Дмитрієв о 16:25 (17:25 за київським часом) прибув до готелю Four Seasons у Женеві, де відбувалися переговори між США та Україною.

Очікується, що переговори росіян з американцями будуть двосторонніми.

Більш докладних деталей про переговори поки що немає.

Дмитрієв намагається підкупити Трампа

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Дмитрієв запропонував США пакет економічного співробітництва на 12 трлн доларів.

Після цього спецпредставник РФ стверджував, що американський бізнес нібито втратив понад 300 млрд доларів через антиросійські санкції, а потенціал спільних проєктів оцінюють у 14 трильйонів доларів.

Нещодавно Bloomberg писало про те, що Росія намагається задобрити американського лідера. Для цього Кремль розробив стратегію економічного зближення з адміністрацією Дональда Трампа, що передбачає радикальний перегляд фінансової політики РФ.

Згідно з внутрішнім документом, що опинився в розпорядженні видання, Москва пропонує США пакет із семи пунктів спільного інтересу, головним із яких є повернення Росії в доларову систему розрахунків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Женева Мирні переговори Війна в Україні
Новини
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Зустріч України та США у Женеві: Умєров розкрив склад делегації та головні теми
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі