У Путина обвинили Украину в "диверсии" на Каховской ГЭС. Данилов жестко ответил

В Кремле цинично обвинили Украину в подрыве Каховской ГЭС, назвав это диверсией. В СНБО заявляют, что таким образом страна-агрессор пытается снять с себя ответственность, а потому придумывает разные бредни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Они захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем и поэтому сейчас придумывают разные чепухи, не имеющие никакого подтверждения", - заявил Данилов.

Он напомнил, что Каховская ГЭС была полностью под контролем российских окупантов еще с марта прошлого года.

"Там не было ни одного нашего военного или представителя. Поэтому о чем кричит этот человек (Песков - ред.) мне трудно сказать. Я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать, чтобы оправдать агрессию против нашей страны", - отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украине было известно о минировании оккупантами Каховской ГЭС еще осенью прошлого года.

"Нам было известно, что в сентябре-октябре прошлого года оккупантам были сделаны так называемые призывы и сейчас они решили их использовать для того, чтобы предотвратить наше контрнаступление... Поэтому мы к этому (подрыву ГЭС - ред.) не имеем никакого отношения, чтобы там в Кремле не рассказывали", - подытожил Данилов.

Что сказали в Кремле

Напомним, сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

"Мы решительно отвергаем обвинения в подрыве Каховской ГЭС. Это была умышленная диверсия Киева. Одна из ее целей - лишить Крым воды, подача воды в Северо-Крымский канал сокращается", - сказал цинично Песков.

Также приспешник Путина связал подрыв дамбы Украиной с тем, что ВСУ якобы "начали крупномасштабные наступательные действия два дня назад, но "не добиваются поставленной цели", потому и так называемую диверсию совершили, потому что "наступательные действия захлебываются".

Кратко о подрыве Каховской ГЭС

Напомним, что сегодня ночью оккупанты путем дистанционного подрыва разрушили Каховскую ГЭС. Станция восстановлению не подлежит. Россияне взорвали машинный зал.

В результате чего около 16 тысяч человек на правобережье Херсонщины оказались в критической зоне. Известно о подтоплении более 10 населенных пунктов, а также есть угроза затопления до 80 населенных пунктов.

Разрушение ГЭС также грозит Запорожской АЭС, однако ситуация контролируется.

Отметим, что этим подрывом российские террористы пытаются сорвать контрнаступление украинских сил обороны, но в СНБО заверили - украинцев ничто и никто не остановит.

Все подробности подрыва Каховской ГЭС и последствий - в материале РБК-Украина по ссылке.

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