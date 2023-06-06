Ничто не остановит освобождение Украины. Первые детали срочного заседания СНБО по ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО по поводу подрыва россиянами Каховской ГЭС. На нем подчеркнули, что ничто не сможет остановить освобождение Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова и Зеленского.
"Кратко о результатах заседания СНБО - ничто и никто, ни один россиянин не остановит освобождение Украины, время которого наступило", - отметил Данилов.
Зеленский поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.
На заседании был согласован комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь РФ к жесткой ответственности за этот теракт.
Между тем, в спасении людей задействованы все службы, военные, Кабмин и Офис президента.
Заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС
После СНБО было проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за разрушения оккупантами Каховской ГЭС.
На нем премьер-министр Денис Шмыгаль заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств. На данный момент жертв среди населения из-за высокой воды нет.
Были определены четыре главные задачи:
- Организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.
- Важно не допустить развития худшего сценария, который может привести к аварийной ситуации на Запорожской АЭС. На данный момент ситуация контролируемая, а все блоки в расхоложенном состоянии.
- Обеспечение питьевой водой населения, ведь через 5-7 дней жители некоторых населенных пунктов могут столкнуться с дефицитом. Уже наработаны предложения и подготовлены проектные решения. Начата организация подвоза питьевой воды. Также существуют планы по поставке питьевой воды по техническим решениям - через скважины, трубопроводы и т.д. Власти готовят выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.
- Оценка экологических последствий. Минокружение вскоре должно подготовить соответствующие данные.
Реакция Данилова
Секретарь СНБО также отметил, что подрыв оккупантами дамбы - это принципиально новый этап российской агрессии. Ведь состоялся полный и окончательный демонтаж всей фальшивой идеологической кремлевской конструкции, как "освобождение Украины", "борьба с нацистами", "поражение исключительно военных объектов" и прочие бредни, которые являются чисто пропагандистскими и лживыми тезисами.
Данилов добавил, что страна-агрессор вошла в этап полного отвержения любых пропагандистских соловьино-симоньяновских "фиговых листков" и открытого декларирования своей настоящей цели, как уничтожение Украины, убийства украинцев, разрушение экономики и структур жизнеобеспечения населения.
Он подчеркнул, что в предвкушении неизбежности исчезновения России и самого диктатора Владимира Путина из истории фальшивые маски больше не нужны.
Подрыв Каховской ГЭС
Сегодня ночью россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. В "Укргидроэнерго" сообщили, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что дамбу могла подорвать 205 мотострелковая часть армии РФ. А в ГУР отметили, что россияне дистанционно подорвали Каховскую ГЭС.
Из-за подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления находятся до 80 населенных пунктов. Власти проводят эвакуацию людей.
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