У Путіна звинуватили Україну в "диверсії" на Каховській ГЕС. Данілов жорстко відповів

У Кремлі цинічно звинуватили Україну в підриві Каховської ГЕС, назвавши це "диверсією". В РНБО заявляють, що таким чином країна-агресор намагається зняти із себе відповідальність, а тому вигадує різні нісенітниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Вони захльобуються від злоби, що не можуть вирішити питання військовим шляхом і тому зараз вигадують різні нісенітниці, які не мають жодного підтвердження", - заявив Данілов.

Він нагадав, що Каховська ГЕС була повністю під контролем російських окупантів ще з березня минулого року.

"Там не було жодного нашого військового чи представника. Тому про що волає ця людина (Пєсков - ред.) мені важко сказати. Я вже звик, коли цей чоловік з вусами починає щось розповідати, аби виправдати агресію проти нашої країни", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що Україні було відомо про замінування окупантами Каховської ГЕС ще восени минулого року.

"Нам було відомо, що у вересні-жовтні минулого року окупантам були зроблені так звані заклики й зараз вони вирішили їх використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу....Тож ми до цього (підриву ГЕС - ред.) не маємо жодного відношення, щоб там у Кремлі не розповідали", - підсумував Данілов.

Що сказали в Кремлі

Нагадаємо, що сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС.

"Ми рішуче відкидаємо звинувачення у підриві Каховської ГЕС. Це була навмисна диверсія Києва. Одна з її цілей - позбавити Крим води, подача води до Північно-Кримського каналу скорочується", - сказав цинічно Пєсков.

Також поплічник Путіна пов'язав підрив дамби Україною з тим, що ЗСУ нібито "розпочали великомасштабні наступальні дії два дні тому, але "не домагаються поставленої мети", тому і так звану диверсію вчинили, бо "наступальні дії захлинаються".

Коротко про підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти шляхом дистанційного підриву зруйнували Каховську ГЕС. Станція відновленню не підлягає. Росіяни підірвали машинну залу.

Внаслідок чого близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини опинилися у критичній зоні. Відомо про підтоплення понад 10 населених пунктів, а також є загроза для затоплення до 80 населених пунктів.

Руйнування ГЕС також загрожує Запорізькій АЕС, проте ситуація наразі контрольована.

Зазначимо, що цим підривом російські терористи намагаються зірвати контрнаступ українських Сил оборони, але в РНБО запевнили - українців ніщо і ніхто не зупинить.

Всі подробиці щодо підриву Каховської ГЕС та наслідків - в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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