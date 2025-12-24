RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

У Путина сделали новое заявление о мирных переговорах: готовят позицию

Фото: пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев доложил российскому диктатору Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией США в Майами по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

Песков отказался раскрывать содержание документов, которые глава Дмитриев якобы привез из США и которые касаются урегулирования ситуации вокруг Украины.

"Мы по-прежнему считаем, в том числе и на этой стадии, что очень нецелесообразно вести какое-то общение через средства массовой информации. Поэтому мы не будем говорить о том, что именно привез Дмитриев, и тем более не будем говорить об этом через прессу", - заявил пресс-секретарь диктатора.

Песков утверждает, что Москва в ближайшее время "продолжит контакты с США по имеющимся каналам".

Он добавил, что позиция России по урегулированию будет сформулирована на основе информации, полученной от Кирилла Дмитриева.

 

Переговоры во Флориде

Напомним, 20 и 21 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер провели встречи с главой российского суверенного фонда Кириллом Дмитриевым в Майами (штат Флорида).

По итогам встречи Уиткофф заявил, что Россия остается полностью преданной достижению мира в Украине.

Между тем посланник Путина назвал переговоры с представителями США во Флориде "конструктивными".

Перед переговорами с Россией американская сторона провела встречу с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.

По словам Умерова, украинская делегация провела "ряд продуктивных и конструктивных встреч" с представителями США и европейских партнеров.

Российский источник сообщил агентству Reuters, что во время этих встреч прямые контакты между российской и украинской делегациями были исключены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиПесковВойна в Украинемирный план США