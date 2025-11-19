ua en ru
Эрдоган предложил возобновить Стамбульский формат "с новым содержанием"

Анкара, Среда 19 ноября 2025 18:21
Эрдоган предложил возобновить Стамбульский формат "с новым содержанием" Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турция предлагает восстановить переговоры украинских и российских чиновников в Стамбуле, но с более широким содержанием.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил, что во время переговоров с Зеленским заявил о необходимости продолжения Стамбульского формата "с прагматическим и ориентированным на результат" подходом.

По словам турецкого лидера, когда истощающие последствия войны для Украины и РФ усиливаются, Стамбульские переговоры стали ключевыми этапами усилий для дипломатического решения конфликта.

Он уточнил, что усиленные атаки на энергетическую инфраструктуру и людские потери приводят к необратимым разрушениям для обеих сторон.

"Мы считаем целесообразным, чтобы Стамбульский процесс восстановился с более широким содержанием и устремился на решение проблем, приобретших уже критический характер. Также ожидаем от всех наших партнеров в регионе, стремящихся к прекращению кровопролития, конструктивной поддержки Стамбульского процесса переговоров", - добавил он.

Переговоры в Стамбуле

Напомним, украинские и российские чиновники провели несколько раундов переговоров в Стамбуле. Главным результатом диалога стали большие обмены пленными.

При этом прогресса на пути к мирному урегулированию войны достигнуть не удалось. Это произошло по нескольким причинам.

Во-первых, Россия отправляла на переговоры делегацию с чиновниками низкого уровня, которые в стране ничего не решают.

Во-вторых, Москва не отказалась от своих ультиматумов и продолжила заявлять о невыполнимых условиях для перемирия и завершения войны.

