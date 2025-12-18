ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский о мирном плане: согласованной финальной версии нет

Четверг 18 декабря 2025 12:46
UA EN RU
Зеленский о мирном плане: согласованной финальной версии нет Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Ірина Глухова

Окончательной согласованной версии мирного плана, которую бы можно было назвать "последней версией", в переговорах с США пока нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ответ на вопрос журналистов.

Президент отметил ключевое значение гарантий безопасности от США и НАТО.

"Мы работаем над гарантиями безопасности с Соединенными Штатами Америки. Для нас принципиальные вещи, чтобы это было проголосовано в Конгрессе США. Чтобы это были гарантии юридического обязывающие. Второе, чтобы это была 5 статья НАТО. Третье, чтобы мы знали, как партнеры будут реагировать в случае повторения агрессии России", - рассказал он.

Зеленский подтвердил, что "есть детали по оружию, по усилению нашей армии, по количественному составу украинской армии".

"В принципе, все эти детали, кроме состава, вы знаете, что она не менее 800 тысяч должна быть и оставаться. А относительно деталей вооружения и т.д., то мы договорились с Соединенными Штатами Америки, пока не доработается этот документ, не проговаривать публично детали", - сказал глава государства.

Комментируя вопрос о том, есть ли представление, когда американцы понесут последнюю версию мирного плана РФ, президент отметил отсутствие такой версии пока.

"Когда вы спрашиваете, что касается последней версии мирного плана, я не знаю, что такое последняя версия мирного плана РФ. Есть план, который Соединенные Штаты Америки с нами проговаривали и проговаривают с Россией. Последняя версия любого плана, - это согласованная версия. Пока что согласованной версии плана нет", - рассказал президент.

А отвечая на вопрос о том, когда он планирует обсудить мирный план с американским президентом, Зеленский ответил, что его новый контакт с Трампом возможен после финализации документов.

Мирный план США

Напомним, в прошлом месяце администрация Белого Дома предложила мирный план по завершению войны в Украине.

Хотя сначала в документе было 28 пунктов, большинство из которых не отвечала интересам Украины, а наоборот, поддерживала интересы россиян, сейчас план имеет другой вид.

А именно сегодня мирный план США предусматривает: рамочное соглашение, гарантии безопасности и документ по восстановлению послевоенной Украины.

На днях Зеленский заявил, что план планируется разбить на 5 документов и как только Киев будет максимально близок к заключению соглашения с РФ, тогда глава государства встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп мирный план США
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW