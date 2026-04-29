У Путина нашли оправдание, почему парад на 9 мая пройдет без техники

Военный парад 9 мая в Москве пройдет без техники из-за так называемой "террористической активности Киева". А также потому, что "год не юбилейный".
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Киевский режим, который ежедневно теряет земли, теряет земли на поле боя, сейчас на полную развернул террористическую активность. И поэтому на фоне, на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности", - сказал Песков.
По его словам, парад будет, но не такой как в прошлом году, потому что то был "юбилейный парад".
"Давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная, но парад все равно будет, да, пусть в сокращенном формате", - заявил представитель российского диктатора.
Напомним, как стало известно ранее, военный парад в Москве 9 мая состоится без традиционной демонстрации бронетехники. На Красной площади пройдут только пешие колонны военных.
Однако во время парада обещают показать работу военных, которые выполняют боевые задачи в Украине, а также несут дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте.
Авиационная часть мероприятия сохранится: запланирован пролет пилотажных групп, а в конце штурмовики Су-25 должны "раскрасить небо" в цвета российского флага.