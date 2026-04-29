UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

У Путіна знайшли виправдання, чому парад на 9 травня пройде без техніки

13:14 29.04.2026 Ср
2 хв
Знову винна Україна?
aimg Тетяна Степанова
Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)

Військовий парад 9 травня у Москві пройде без техніки через так звану "терористичну активність Києва". А також тому, що "рік не ювілейний".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Київський режим, який щодня втрачає землі, втрачає землі на полі бою, зараз на повну розгорнув терористичну активність. І тому на тлі, на тлі цієї терористичної загрози, звичайно ж, вживаються всі заходи щодо мінімізації небезпеки", - сказав Пєсков.

За його словами, парад буде, але не такий як минулого року, бо то був "ювілейний парад".

"Давайте не забувати все-таки, що минулого року це був ювілейний парад. Широкоформатний, такий, який має бути в круглу дату. Ця дата не ювілейна, але парад все одно буде, так, нехай у скороченому форматі", - заявив речник російського диктатора.

Парад у Москві

Нагадаємо, як стало відомо раніше, військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі пройдуть лише піші колони військових.

Проте під час параду обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні, а також несуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті.

Авіаційна частина заходу збережеться: заплановано проліт пілотажних груп, а наприкінці штурмовики Су-25 мають "розфарбувати небо" у кольори російського прапора.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
