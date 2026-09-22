Российская сторона якобы заинтересована в достижении "длительного мира" в Украине, а не во временном прекращении огня, которое "ничего не даст".
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам представителя Кремля, Путин якобы всегда выступал за "мир навсегда", а не за любые паузы в боевых действиях.
"Путин и российская сторона всегда заявляли, что мы выступаем за крепкий мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, в сущности, ничего не даст", - отметил он.
Спикер российского диктатора также заявил, что украинская сторона прекрасно знает условия для завершения конфликта.
По его словам, в Киеве якобы понимают, какие именно решения и ответственность необходимы для выхода на путь к "устойчивому миру".
Напомним, недавно Песков заявил, что Кремль рассчитывает на проведение новой трехсторонней встречи с участием Украины и США. По его словам, возможность подобных переговоров уже обсуждалась с американскими представителями.
Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. По его словам, Кремлю понравилось, что Вашингтон "учитывает реалии на земле".
Отметим, Лавров также заявил о готовности РФ к новому раунду переговоров по Украине. Он добавил, что Москве "есть что сказать" и что Россия якобы никогда не отказывалась от диалога.
РБК-Украина также писало, что Песков заявлял о готовности Москвы вернуться к консультациям в трехстороннем формате. В то же время он добавил, что пока никакого прогресса в этом нет.