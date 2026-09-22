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У Путина заявили об отказе от временного перемирия с Украиной

13:33 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дмитрий Песков, спикер российского диктатора (Getty Images)

Российская сторона якобы заинтересована в достижении "длительного мира" в Украине, а не во временном прекращении огня, которое "ничего не даст".

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин якобы всегда выступал за "мир навсегда", а не за любые паузы в боевых действиях.

"Путин и российская сторона всегда заявляли, что мы выступаем за крепкий мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, в сущности, ничего не даст", - отметил он.

Спикер российского диктатора также заявил, что украинская сторона прекрасно знает условия для завершения конфликта.

По его словам, в Киеве якобы понимают, какие именно решения и ответственность необходимы для выхода на путь к "устойчивому миру".

Напомним, недавно Песков заявил, что Кремль рассчитывает на проведение новой трехсторонней встречи с участием Украины и США. По его словам, возможность подобных переговоров уже обсуждалась с американскими представителями.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. По его словам, Кремлю понравилось, что Вашингтон "учитывает реалии на земле".

Отметим, Лавров также заявил о готовности РФ к новому раунду переговоров по Украине. Он добавил, что Москве "есть что сказать" и что Россия якобы никогда не отказывалась от диалога.

РБК-Украина также писало, что Песков заявлял о готовности Москвы вернуться к консультациям в трехстороннем формате. В то же время он добавил, что пока никакого прогресса в этом нет.

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