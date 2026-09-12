ua en ru
Сб, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Песков заявил, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с Украиной и США

02:58 12.09.2026 Сб
2 мин
Сразу после этого Кремль оговорился - почему прогнозировать результат будет трудно
aimg Екатерина Коваль
Песков заявил, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с Украиной и США Фото: представитель российского диктатора Дмитрий Песков (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Спикер Кремля заявил, что Москва открыта к переговорам и рассчитывает в ближайшей перспективе провести новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США. По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Дмитрия Пескова изданию "Известия".

"Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог", - сказал Песков.

При этом спикер Кремля отметил, что прогнозировать возможные результаты такой встречи будет "трудно", поскольку "каждый раз ситуация на земле для украинцев становится хуже".

Песков подчеркнул, что позиция России и ее условия хорошо известны - так же, как и озвученные российской стороной "первопричины конфликта", которые, по его словам, необходимо устранить.

Комментируя возможность встречи Путина с Дональдом Трампом в Китае, Песков сообщил, что окончательных договоренностей на этот счет пока нет.

Отвечая на вопрос о возможных попытках президента Украины Владимира Зеленского повлиять на позицию Трампа перед такой встречей, спикер Кремля заявил, что у американского лидера сформировано собственное видение отношений с Путиным, которое вряд ли кто-то сможет скорректировать.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин договариваются о возможной встрече – Песков тогда назвал ориентировочное время и место, хотя финального решения еще не было.

Также РБК-Украина писала, почему в Кремле обрадовались новому подходу США в переговорах по Украине и что планируют делать дальше.

Кроме того, ранее сообщалось, что Трамп готов встретиться с Путиным, но требует Украины .

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Песков Соединенные Штаты Америки Российская Федерация Украина
Новости
Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"
Литва исчезнет с карты мира: Медведев пригрозил "радиоактивным пеплом"
Аналитика
Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Украинские КАБы будут запускать дроны: интервью с СЕО BlueBird Tech