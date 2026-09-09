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Лавров заявил о "новом подходе" США к переговорам: вызывает положительный отзыв

12:59 09.09.2026 Ср
2 мин
Готов ли Кремль к продолжению диалога?
aimg Юлия Капитонова
Лавров заявил о "новом подходе" США к переговорам: вызывает положительный отзыв Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
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Американский подход к мирному процессу в завершении войны РФ против Украины учитывает текущую ситуацию на фронте.

С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый канал".

По словам российского дипломата, Москве понравилось то, что Вашингтон, мол, "учитывает реалии на земле".

Лавров утверждает, что Кремль увидел в этом положительный сигнал, потому готов к продолжению диалога.

"Это, конечно, вызывает у нас и положительный отклик, и вызывает готовность продолжать с ними разговоры", - заверил глава МИД РФ.

Он также добавил, что команда президента США Дональда Трампа якобы признает эти "базовые вещи", а также пытается найти решение.

На этом фоне Лавров отреагировал на новые призывы европейских лидеров к миру. В этих заявлениях он каким-то образом разглядел хитрый план союзников Украины.

В частности, он напомнил о словах президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Италии Джорджи Мэлони. Как известно, они публично заявляли о необходимости срочно прекратить огонь на фронте.

"И за этим тоже скрывается желание выиграть время - все это прекрасно понимают. И Владимир Зеленский даже не скрывает этого. Он говорит: "Нам срочно необходимы ракеты для систем Patriot и другие средства противовоздушной обороны, мы должны сохранить наше государство", - цинично заявил Лавров.

Глава МИД РФ до сих пор не раскрывает, смогли ли американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о чем-то конкретном.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 8 сентября Трамп и Путин провели новые телефонные переговоры.

Кстати, накануне президент УкраиныВладимир Зеленский сделал заявление о мирном пакете Уиткоффа.

Также мы писали, кто прибыл на переговоры с Зеленским в Киев 6 сентября, кроме посланцев Трампа.

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