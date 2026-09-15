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"Нам есть что сказать": в России заявили о готовности к новым переговорам по Украине

13:13 15.09.2026 Вт
1 мин
Лавров нафантазировал, что все предыдущие переговоры прерывались не по инициативе Кремля
aimg Валерий Ульяненко
"Нам есть что сказать": в России заявили о готовности к новым переговорам по Украине Фото: Сергей Лавров (Getty Images)
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Россия готова к проведению нового раунда переговоров по Украине. Москве "есть что сказать" и она якобы никогда не отказывалась от диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "РБК".

По его словам, Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Лавров добавил, что все переговоры, которые происходили раньше, якобы прерывались не по российской инициативе.

"Поэтому если наши коллеги будут готовы, я думаю, что вполне можно их восстановить. Нам есть что сказать", - заявил он.

Напомним, недавно спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США.

По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Кроме того, Лавров заявил, что Кремль увидел "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. Он отметил, что Москве понравилось, что Вашингтон, мол, "учитывает реалии на земле".

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским диктатором состоится только после того, как Россия согласится завершить войну против Украины.

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