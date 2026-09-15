Россия готова к проведению нового раунда переговоров по Украине. Москве "есть что сказать" и она якобы никогда не отказывалась от диалога.

Об этом заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский " РБК ".

По его словам, Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров. Лавров добавил, что все переговоры, которые происходили раньше, якобы прерывались не по российской инициативе.

"Поэтому если наши коллеги будут готовы, я думаю, что вполне можно их восстановить. Нам есть что сказать", - заявил он.

Напомним, недавно спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием России, Украины и США.

По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.