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У Путина сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной и США

11:53 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
У Путина сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной и США Фото: Дмитрий Песков, представитель российского диктатора (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Россия рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры по Украине, однако пока никакого прогресса в этом нет.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По словам спикера Кремля, Москва все еще надеется вернуться к консультациям в трехстороннем формате для урегулирования ситуации.

"Мы надеемся, что все-таки нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. И предпримем еще одну попытку достичь наших целей мирным путем", - заявил Песков.

В то же время спикер российского диктатора признал, что сейчас в вопросе урегулирования нет какого-либо движения вперед.

"Нет, никаких сдвигов нет", - сказал он, комментируя ситуацию по поводу перспектив возобновления трехсторонних переговоров.

Напомним, недавно Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием Украины и США. По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль увидел "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. Он отметил, что Москве понравилось, что Вашингтон, мол, "учитывает реалии на земле".

Отметим, Лавров заявил, что РФ готова к проведению нового раунда переговоров по Украине. Он добавил, что Москве "есть что сказать", и она якобы никогда не отказывалась от диалога.

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