У Путина сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной и США
Россия рассчитывает возобновить трехсторонние переговоры по Украине, однако пока никакого прогресса в этом нет.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По словам спикера Кремля, Москва все еще надеется вернуться к консультациям в трехстороннем формате для урегулирования ситуации.
"Мы надеемся, что все-таки нам удастся возобновить трехсторонние переговоры. И предпримем еще одну попытку достичь наших целей мирным путем", - заявил Песков.
В то же время спикер российского диктатора признал, что сейчас в вопросе урегулирования нет какого-либо движения вперед.
"Нет, никаких сдвигов нет", - сказал он, комментируя ситуацию по поводу перспектив возобновления трехсторонних переговоров.
Напомним, недавно Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу с участием Украины и США. По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.
Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Кремль увидел "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу. Он отметил, что Москве понравилось, что Вашингтон, мол, "учитывает реалии на земле".
Отметим, Лавров заявил, что РФ готова к проведению нового раунда переговоров по Украине. Он добавил, что Москве "есть что сказать", и она якобы никогда не отказывалась от диалога.